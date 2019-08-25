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«Ты ехал к ней, а ее уже нет!»: Максим Галкин обиделся на оборванную «тарзанку»

Максим Галкин обожает поддерживать связь со своими фанатами в Instagram. Новый пост известного российского шоумена был посвящен оборванной «тарзанке» и вызвал бурный смех.
«Ты ехал к ней, а ее уже нет!»: Максим Галкин обиделся на оборванную «тарзанку»

Сначала Максим Галкин показал небольшой ролик, как он едет по лесу, напевая известный романс «Утро седое». При этом пародист то ли слова забыл, то ли специально решил насмешить публику, решив создать новый музыкальный шедевр в собственном видении. «Елки и сосны торчат из земельки, песня такая нескладная вышла», - приятным баритоном провел супруг Примадонны.

Потом Галкин показал оборванную веревку над рекой и обиженно заявил: «Ты ехал к ней, а ее уже нет!». А потом шоумен и вовсе развеселил подписчиков информацией, что под Юрмалой высадились инопланетяне.

Примечательно, как самые простые новости от звездного семейства практически постоянно оказываются в центре внимания поклонников. Ранее Максим Галкин
видео семейного завтрака с дочерью Лизой.

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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:48

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