Названы лучшие российские внедорожники, не вызывающие стыд





Базирующаяся в Тверской области компания «Авторос» выпускает в основном шины. Клиенты знают о ней также и благодаря вездеходу «Шаман». Автомобиль является уникальной разработкой, инженеры создали герметичный всепогодный кузов, колеса, ходовую, подвеску и раздатку. Машину считают внедорожником высшего класса с отличной видимостью, проходимостью и шикарного салона с двухспальным кожаным диваном.Другой креативный и заслуживающий внимания внедорожник SHARP сконструирован Алексеем Гарагашьяном. В связи с эксклюзивными шинами и механизму перетока газа от колеса к колесу автомобиль не замечает препятствий до 70 см в высоту, легко форсирует и плавает благодаря вращению колес с высоким протектором. Дизайн и технические особенности SHARP уже привлекли покупателей из западных стран и Саудовской Аравии.ГАЗ-233001 «Тигр» создается на АМЗ и позиционируется как главный бронеавтомобиль российских вооруженных сил. Работает он на турбонадувном моторе, способным генерировать 205 лошадиных сил и развивать скорость до 150 км/ч. «Тигр» разработан специально для бездорожья, и в этом его преимущество.Заслуживает внимания и ВИС-Авто Апал-21541 «Сталкер». ВИС-Авто: это «передельщик» ВАЗ. Фирма создает фургоны и изотермы, внедряя в них колеса различных «Жигулей». Одним из ее проектов является «Сталкер», оснащенный пластиковым кузовом, который очень напоминает деталь с немецкого Mercedes-Benz G-Class.Т-98 Комбат выпускается на фабрике «Автокад» и многие его ассоциируют с «Тигром» и RIDA. Конструкция внедорожника своя, но по отдельным фрагментам он напоминает модели General Motors. Машина весом в 4 тонны оснащена самоблокирующимися дифференциалом, передней подвеской и рессорной задней подвеской.