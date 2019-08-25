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Супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни в нищете в юности

Супруга популярного хип-хоп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, в разделе Stories аккаунта Instagram призналась, что их семья не всегда была богатой и успешной. В юности Оксане Самойловой вместе с мужем приходилось жить в нищете, снимая недорогое жильё, в котором даже не было самой необходимой мебели.
Супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни в нищете в юности

Отвечая на вопросы подписчиков в соцсети, жена Джигана Оксана Самойлова рассказала, что начало семейной жизни было сложным и паре пришлось познать нищету. Денег на аренду дорого жилья не было, поэтому молодая семья ютилась в съёмной однокомнатной квартире, в которой не было даже кровати. Однако они не опускали руки и продолжали двигаться к успеху. Джиган развивал творческую карьеру, став со временем востребованным и узнаваемым исполнителем, а Самойлова открыла собственный бизнес, занявшись дизайном и выпуском детской одежды.

Сейчас Джиган и Оксана Самойлова живут в полном достатке, имея собственный дом, любимую работу и возможность ездить на отдых за границу, хотя при этом бизнесвумен отмечает, что в отпуске мечтает скорее вернуться домой и заниматься продвижением новых проектов. Супруги вместе воспитывают трёх дочерей – 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею и 2-летнюю Майю, стараясь сделать их детство счастливым и беззаботным.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:34

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