Валерий Меладзе показал подросшего внебрачного сына Константина

Как известно, Альбина Джанабаева родила ребенка от Валерия Меладзе, когда он состоял в браке с первой супругой. С Ириной Меладзе артист воспитывает трех дочерей, а вторая жена родила от исполнителя двух сыновей. Первенец экс-участницы “ВИА Гры” родился в феврале 2004 года, а позже певец подтвердил отцовство. Согласно данным StarHit, пара планирует родить третьего ребенка. На данный момент старшему сыну артистов 15 лет и он не интересуется шоу-бизнесом, не ходит на концерты и предпочитает технику. Также юноша любит науку и спорт. Как отметил Валерий Меладзе, несмотря на разницу в интересах, Константин остается его продолжением.На совместном фото артист запечатлен с сыном на территории бизнес-школы “Сколково”. Поклонники обсудили кадр в комментариях, отметив, что у Валерия Меладзе невероятно красивый сын, но похож он на Альбину Джанабаеву.