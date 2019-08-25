Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных укусил китайский трионикс
Сын известной отечественно актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, которого нередко называют фриком из-за эпатажной внешности, получил травму во время отдыха. 26-летнего сына знаменитости за ногу укусил китайский трионикс, причём он считает, что это был выпад агрессии, а не самозащита.
Единственный сын Елены Яковлевой, рождённый в браке с актёром Валерием Шальных, не любит публичность, но при этом нередко привлекает внимание общественности и прессы эпатажными поступками и неординарной внешностью. Некоторое время назад актриса признавалась, что не поддерживала увлечение Дениса Шальных татуировками и пирсингом, но затем смирилась и продолжает любить своего взрослого ребёнка таким, какой он есть, негативно реагируя на критику в его адрес. Сын Яковлевой до сих пор не нашёл призвания в жизни, бросив учёбу на режиссёрском факультете и периодически увлекаясь разными профессиями.
В последнее время Денис Шальных работал в барбершопе, но, по имеющейся информации, бросил и это занятие, после чего устроил небольшой отдых. Именно во время путешествия с ним и приключилась неприятность. Гуляя на природе сын знаменитости пережил нападение китайского трионикса, причём не понимает, чем мог спровоцировать агрессию рептилии. После укуса нога опухла, но через время отёк спал, а вот брал ли Шальных в связи с травмой больничный, пока не известно, пишет «Teleprogramma».
Единственный сын Елены Яковлевой, рождённый в браке с актёром Валерием Шальных, не любит публичность, но при этом нередко привлекает внимание общественности и прессы эпатажными поступками и неординарной внешностью. Некоторое время назад актриса признавалась, что не поддерживала увлечение Дениса Шальных татуировками и пирсингом, но затем смирилась и продолжает любить своего взрослого ребёнка таким, какой он есть, негативно реагируя на критику в его адрес. Сын Яковлевой до сих пор не нашёл призвания в жизни, бросив учёбу на режиссёрском факультете и периодически увлекаясь разными профессиями.
В последнее время Денис Шальных работал в барбершопе, но, по имеющейся информации, бросил и это занятие, после чего устроил небольшой отдых. Именно во время путешествия с ним и приключилась неприятность. Гуляя на природе сын знаменитости пережил нападение китайского трионикса, причём не понимает, чем мог спровоцировать агрессию рептилии. После укуса нога опухла, но через время отёк спал, а вот брал ли Шальных в связи с травмой больничный, пока не известно, пишет «Teleprogramma».