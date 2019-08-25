Герой России назвал Су-57 гордостью ВКС РФ





По словам летчика, Су-57 обладает сверхманевренностью и способен уходить от атак соперника на сверхзвуковой скорости. Кроме того, у самолета минимальная заметность для радаров в инфракрасных и других волновых диапазонах, а также он многофункционален и решает разные задачи, в том числе ликвидацию надводных целей и завоевание превосходства в воздушном пространстве.Юрий Ващук похвалил и личные качества отечественных пилотов. Он отметил у коллег отчаянность и решительность, а также мастерство и умение проявлять героизм во время прежних боевых действиях на фанерных машинах. Он уверен, что более выдающиеся результаты пилоты смогли бы продемонстрировать на Су-57. Герой России добавил, что сейчас конструкторы продолжают усиливать технические и боевые возможности российского истребителя.Су-57 - разработанный в РФ истребитель пятого поколения. В конце июля сообщалось о запуске машины в масштабное производство на ОКБ Сухого. Завод подписал контракт с Минобороны России на поставку ведомству 76 единиц. Приобретением Су-57 заинтересованы в Индии. Представители ВВС страны собираются рассмотреть соответственный вопрос после того, как машины будут приняты на вооружение в российской авиации.