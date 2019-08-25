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Герой России назвал Су-57 гордостью ВКС РФ

Российские ВКС гордятся многофункциональным истребителем Су-57, который не имеет аналогов на планете. Об этом заявил Герой России Юрий Ващук.
Герой России назвал Су-57 гордостью ВКС РФ

По словам летчика, Су-57 обладает сверхманевренностью и способен уходить от атак соперника на сверхзвуковой скорости. Кроме того, у самолета минимальная заметность для радаров в инфракрасных и других волновых диапазонах, а также он многофункционален и решает разные задачи, в том числе ликвидацию надводных целей и завоевание превосходства в воздушном пространстве.

Юрий Ващук похвалил и личные качества отечественных пилотов. Он отметил у коллег отчаянность и решительность, а также мастерство и умение проявлять героизм во время прежних боевых действиях на фанерных машинах. Он уверен, что более выдающиеся результаты пилоты смогли бы продемонстрировать на Су-57. Герой России добавил, что сейчас конструкторы продолжают усиливать технические и боевые возможности российского истребителя.

Су-57 - разработанный в РФ истребитель пятого поколения. В конце июля сообщалось о запуске машины в масштабное производство на ОКБ Сухого. Завод подписал контракт с Минобороны России на поставку ведомству 76 единиц. Приобретением Су-57 заинтересованы в Индии. Представители ВВС страны собираются рассмотреть соответственный вопрос после того, как машины будут приняты на вооружение в российской авиации.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:13

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