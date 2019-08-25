Лера Курдявцева запечатлела в небе над Сочи светящийся НЛО

Накануне состоялось открытие “Новой волны” в Сочи, а Лера Кудрявцева отметила, что церемонию покажут по каналу Россия сегодня, в 21:00. Во время репетиции артистка насладилась ночным видом на город, однако заметила странный яркий объект, который светил прямо внутри облаков. Артистка шепотом поинтересовалась, что это такое, но не смогла найти ответ. Фанаты в Сети предположили, что это всего лишь луч от прожектора, но другие отметили, что в таком случае был бы виден его путь от Земли, учитывая туман.Поклонники заметили, что на видео голос Леры Кудрявцевой звучит испуганно, поэтому поспешили успокоить кумира. На данный момент публика не пришла к однозначному выводу о природе загадочного свечения.