Лера Курдявцева запечатлела в небе над Сочи светящийся НЛО
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась кадрами, на которых запечатлен странный объект, кружащий над сценой “Новой волны” в Сочи. Видео с НЛО артистка опубликовала на своей странице в Instagram в режиме Stories.
Накануне состоялось открытие “Новой волны” в Сочи, а Лера Кудрявцева отметила, что церемонию покажут по каналу Россия сегодня, в 21:00. Во время репетиции артистка насладилась ночным видом на город, однако заметила странный яркий объект, который светил прямо внутри облаков. Артистка шепотом поинтересовалась, что это такое, но не смогла найти ответ. Фанаты в Сети предположили, что это всего лишь луч от прожектора, но другие отметили, что в таком случае был бы виден его путь от Земли, учитывая туман.
Поклонники заметили, что на видео голос Леры Кудрявцевой звучит испуганно, поэтому поспешили успокоить кумира. На данный момент публика не пришла к однозначному выводу о природе загадочного свечения.
Накануне состоялось открытие “Новой волны” в Сочи, а Лера Кудрявцева отметила, что церемонию покажут по каналу Россия сегодня, в 21:00. Во время репетиции артистка насладилась ночным видом на город, однако заметила странный яркий объект, который светил прямо внутри облаков. Артистка шепотом поинтересовалась, что это такое, но не смогла найти ответ. Фанаты в Сети предположили, что это всего лишь луч от прожектора, но другие отметили, что в таком случае был бы виден его путь от Земли, учитывая туман.
Поклонники заметили, что на видео голос Леры Кудрявцевой звучит испуганно, поэтому поспешили успокоить кумира. На данный момент публика не пришла к однозначному выводу о природе загадочного свечения.