McLaren GT обзаведется багажом стоимостью в 15 000 долларов





Товары можно приобрести и по отдельности, и вместе: в комплект входит сумка для одежды за 2,5 тысячи долларов, спортивная сумка Weekender за такую же сумму, ручное клади за 3,8 тысячи долларов, а также сумка для гольфа, которая обойдется почти в 7 тысяч долларов. Доступно сразу две расцветки – черная и светло-коричневая.По информации представителей зарубежного автоконцерна, покупатели GT получат свои транспортные средства уже в конце 2019 года, а вот сумки гораздо раньше – уже в следующем месяце или в октябре.