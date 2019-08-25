McLaren GT обзаведется багажом стоимостью в 15 000 долларов
Не так давно автоконцерн McLaren представил набор кожаных дорожных сумок стоимостью в 15 тысяч долларов. Аксессуары сделаны так, чтобы идеально поместиться в переднем и заднем багажнике нового GT, дебют которого состоится уже в конце нынешнего года.
Товары можно приобрести и по отдельности, и вместе: в комплект входит сумка для одежды за 2,5 тысячи долларов, спортивная сумка Weekender за такую же сумму, ручное клади за 3,8 тысячи долларов, а также сумка для гольфа, которая обойдется почти в 7 тысяч долларов. Доступно сразу две расцветки – черная и светло-коричневая.
По информации представителей зарубежного автоконцерна, покупатели GT получат свои транспортные средства уже в конце 2019 года, а вот сумки гораздо раньше – уже в следующем месяце или в октябре.
Товары можно приобрести и по отдельности, и вместе: в комплект входит сумка для одежды за 2,5 тысячи долларов, спортивная сумка Weekender за такую же сумму, ручное клади за 3,8 тысячи долларов, а также сумка для гольфа, которая обойдется почти в 7 тысяч долларов. Доступно сразу две расцветки – черная и светло-коричневая.
По информации представителей зарубежного автоконцерна, покупатели GT получат свои транспортные средства уже в конце 2019 года, а вот сумки гораздо раньше – уже в следующем месяце или в октябре.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:54