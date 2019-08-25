Телеведущий "Дома-2" Андрей Черкасов "поставил на место" Мондезира Свет-Амура
Многие участники проекта "Дом-2" не скрывают своей антипатии к коллеге Мондезиру Свет-Амуру, так как молодой человек постоянно проявляет себя с не лучшей стороны. Недавно лопнуло терпение и у Андрея Черкасова: телеведущий в грубой форме поставил проектанта "на место".
На шоу "Бородина против Бузовой" ведущие указали Мондезиру Свет-Амуру, что ему не дают иммунитет отношения с телеведущей Юлией Ефременковой. По мнению большинства, именно из-за телеведущей он чувствует себя уверенно и конфликтует с коллегами.
Во время эфира лопнуло терпение и у Андрея Черкасова. Телеведущий отметил, что тому, кто высоко летает, будет очень больно падать, а затем был не против выяснить отношения с молодым человеком на кулаках вне передачи.
На шоу "Бородина против Бузовой" ведущие указали Мондезиру Свет-Амуру, что ему не дают иммунитет отношения с телеведущей Юлией Ефременковой. По мнению большинства, именно из-за телеведущей он чувствует себя уверенно и конфликтует с коллегами.
Во время эфира лопнуло терпение и у Андрея Черкасова. Телеведущий отметил, что тому, кто высоко летает, будет очень больно падать, а затем был не против выяснить отношения с молодым человеком на кулаках вне передачи.