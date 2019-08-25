Регина Тодоренко побывала на baby shower беременной сестры Влада Топалова

В начале июля Алина Топалова занималась организацией пышной итальянской свадьбы брата с Тодоренко. В конце вечера сестра артиста заявила, что ждет ребенка и вскоре выйдет замуж, а свадьба в итоге состоялась в Эстонии. На мероприятии присутствовал Влад Топалов, а его супруга осталась дома с ребенком. Недавно родственница артиста организовала baby shower, куда были приглашены ее подруги, а также экс-ведущая "Орла и решки". Последняя отметила, что это событие заслуживает внимания, поскольку позволяет беременной девушке получить массу приятных эмоций, увидеться с друзьями и получить множество полезных подарков.Регина Тодоренко подарила сестре своего мужа в честь baby shower детский купальник с лимонным принтом. Сам праздник проводился в бело-розовой гамме, а изюминкой стал яркий торт, украшением которого служило сказочное существо.