Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров жестко раскритиковал новые отношения Алены Савкиной

Илья Яббаров оказался шокирован любовными похождениями Романа Макеева, о чем он рассказал в последней программе "Бородина против Бузовой". Как только участник реалити вернется в Москву, он намерен забрать у бывшей избранницы своего маленького сына Богдана.Илья Яббаров назвал новые отношения Алены Рапунцель "дном" и отметил, что не намерен оставлять ребенка рядом с этими людьми.