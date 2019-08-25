Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров жестко раскритиковал новые отношения Алены Савкиной
Илья Яббаров в эфире программы "Бородина против Бузовой" жестко раскритиковал избранника его экс-возлюбленной Алены Савкиной Романа Макеева. Ради проектантки сотрудник проекта "Дом-2" оставил жену и ребенка.
Илья Яббаров оказался шокирован любовными похождениями Романа Макеева, о чем он рассказал в последней программе "Бородина против Бузовой". Как только участник реалити вернется в Москву, он намерен забрать у бывшей избранницы своего маленького сына Богдана.
Илья Яббаров назвал новые отношения Алены Рапунцель "дном" и отметил, что не намерен оставлять ребенка рядом с этими людьми.
Илья Яббаров оказался шокирован любовными похождениями Романа Макеева, о чем он рассказал в последней программе "Бородина против Бузовой". Как только участник реалити вернется в Москву, он намерен забрать у бывшей избранницы своего маленького сына Богдана.
Илья Яббаров назвал новые отношения Алены Рапунцель "дном" и отметил, что не намерен оставлять ребенка рядом с этими людьми.