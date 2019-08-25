Садальский показал Владимира Зеленского в образе матери Верки Сердючки

Несколько дней назад Станислав Садальский в соцсети публиковал фото артиста с лицом в маске и предлагал подписчикам угадать его имя. В недавнем посте блогер написал, что на снимке изображён украинский шоумен Андрей Данилко, но узнали его в непривычном виде немногие. Также Садальский добавил любопытный факт о том, что Верка Сердючка нравится не только ему, но и Владимиру Зеленскому. За несколько дней до инаугурации бывший актёр «95 квартала» якобы даже присутствовал на проходившем в Израиле конкурсе «Евровидение», чтобы поддержать Данилко во время выступления. При этом Садальский восхитился «президентской смекалкой», заметив, что в образе матери Сердючки новоизбранный глава Украины сумел «обойти» охрану Мадонны и лично с ней поздороваться.Большинство фолловеров с юмором отнеслись к новой публикации, посмеявшись над необычным видом тогда ещё украинского шоумена. Другие же совершенно не оценили шутку, написав, что каждый из кадров сделан в разный период, поэтому не нужно «путать» подписчиков, преподнося искажённые факты.