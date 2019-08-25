Украинский актер Алексей Горбунов мучается из-за плохих отношений Москвы и Киева





По словам артиста, у него сердце обливается четвертый год из-за происходящего. Горбунов признался, что с нетерпением ожидает, когда война в Донбассе закончится и люди будут жить мирно. Актер раскритиковал решение властей запретить авиаперелеты из его страны в Россию и отметил, что по-прежнему поддерживает общение с российскими коллегами Сергеем Гармашем, Михаилом Ефремовым и некоторыми другими. Алексей Горбунов не раз заявлял о необходимости улучшения отношений между Киевом и Москвой. Два года назад он назвал примирение единственным методом урегулировать происходящее ныне на территории Донбасса.Алексей Горбунов - советский и украинский актер кино и театра. В 2016 году получил звание народного артиста страны. Первая роль в кино: персонаж Женя Стенько в ленте «Груз без маркировки». Сыграл больше сотни ролей. Самые известные фильмы с его участием: «Графиня де Монсоро», «Шерлок Холмс», «Марш Турецкого», «Статский советник» и другие