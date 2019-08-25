Елизавета II пожаловалась на испорченный вертолетами Трампа газон перед Букингемским дворцом





Стало известно, что американский лидер Дональд Трамп прибыл в Британию с официальным визитом в начале июня на вертолетах. В ходе посещения Букингемского дворца президентом США доставлявшие его вертолеты решили совершить посадку на на лужайке, и это происходило дважды за день. В итоге газон оказался безнадежно испорчен, что расстроило Елизавету II. Согласно данным источников, процитировавших Моррисона, королева сокрушалась по поводу приведенного в негодный вид участка.Приезд Трампа в Британию СМИ назвали противоречивым из-за массового недовольства местных жителей.