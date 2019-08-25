Назван ранний симптом рака поджелудочной железы





Выявить рак поджелудочной железы на ранних стадиях – задача крайне сложная, поскольку симптомов в этом случае практически нет. Впрочем, с некоторых пор эксперты заметили, что нейроэндокринные образования в поджелудочной железе вырабатывают инсулин, а возникшая на этом фоне гиперинсулинемия провоцирует гипогликемию и у больного фиксируется низкий уровень сахара в крови.В более поздний период рак поджелудочной железы проявляется болью в животе и спине, а также желтушностью кожи, склер и слизистых.От рака поджелудочной железы в свое время умерли такие выдающиеся личности, как Людмила Сенчина, Олег Янковский, Любовь Орлова, Стив Джобс, Патрик Суэйзи, Марчелло Мастроянни, Лучано Паваротти и другие.