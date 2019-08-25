Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Специалисты Американского общества по борьбе с раком и Национального института рака назвали ранний симптом рака поджелудочной железы. Это онкологическое заболевание находится на третьем месте по уровню смертности среди прочих недугов, вызванных злокачественными образованиями.
Выявить рак поджелудочной железы на ранних стадиях – задача крайне сложная, поскольку симптомов в этом случае практически нет. Впрочем, с некоторых пор эксперты заметили, что нейроэндокринные образования в поджелудочной железе вырабатывают инсулин, а возникшая на этом фоне гиперинсулинемия провоцирует гипогликемию и у больного фиксируется низкий уровень сахара в крови.
В более поздний период рак поджелудочной железы проявляется болью в животе и спине, а также желтушностью кожи, склер и слизистых.
От рака поджелудочной железы в свое время умерли такие выдающиеся личности, как Людмила Сенчина, Олег Янковский, Любовь Орлова, Стив Джобс, Патрик Суэйзи, Марчелло Мастроянни, Лучано Паваротти и другие.
Выявить рак поджелудочной железы на ранних стадиях – задача крайне сложная, поскольку симптомов в этом случае практически нет. Впрочем, с некоторых пор эксперты заметили, что нейроэндокринные образования в поджелудочной железе вырабатывают инсулин, а возникшая на этом фоне гиперинсулинемия провоцирует гипогликемию и у больного фиксируется низкий уровень сахара в крови.
В более поздний период рак поджелудочной железы проявляется болью в животе и спине, а также желтушностью кожи, склер и слизистых.
От рака поджелудочной железы в свое время умерли такие выдающиеся личности, как Людмила Сенчина, Олег Янковский, Любовь Орлова, Стив Джобс, Патрик Суэйзи, Марчелло Мастроянни, Лучано Паваротти и другие.