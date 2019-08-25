Андрей Разин возмутился, что сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
В Сети появились кадры, на которых сын актера Игоря Верника вытер нос с помощью купюры номиналом 5 тысяч рублей. Возмущение этим поступком выразил Андрей Разин, разместивший соответствующую запись в своем Instagram-аккаунте.
Известный по работе с группой “Ласковый май” Андрей Разин обнародовал в открытом доступе несколько снимков, на которых запечатлен отдых Григория Верника. Сын Игоря Верника решил вытереть нос пятитысячной банкнотой, что продюсер назвал недопустимым для студента МХАТа и наследника известного актера. Шоумен назвал этот поступок оскорбительным прежде всего для народа страны, который голодает и “едва сводит концы с концами”.
В комментариях поклонники согласились с мнением Разина, отметив, что золотая молодежь не знает цену заработанным деньгам. Под опубликованным снимком публика раскритиковала сына артиста, а также самого Игоря Верника, который воспитал “пустышку”.
Известный по работе с группой “Ласковый май” Андрей Разин обнародовал в открытом доступе несколько снимков, на которых запечатлен отдых Григория Верника. Сын Игоря Верника решил вытереть нос пятитысячной банкнотой, что продюсер назвал недопустимым для студента МХАТа и наследника известного актера. Шоумен назвал этот поступок оскорбительным прежде всего для народа страны, который голодает и “едва сводит концы с концами”.
В комментариях поклонники согласились с мнением Разина, отметив, что золотая молодежь не знает цену заработанным деньгам. Под опубликованным снимком публика раскритиковала сына артиста, а также самого Игоря Верника, который воспитал “пустышку”.