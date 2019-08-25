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Названы лучшие беспроводные наушники для бега в 2019…
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Названы лучшие беспроводные наушники для бега в 2019 году

Любители бега нередко используют наушники для прослушивания музыки во время тренировок. Здесь имеет значение хорошее качество звука, долговечность, шумоподавление, срок действия батареи и другие факторы.
Названы лучшие беспроводные наушники для бега в 2019 году

Одним из наиболее подходящих наушников для бега является продукт Jaybird Run. Вышедшая на рынок новинка была хорошо спроектирована, но имела определенные сложности с производительностью. Компания выпустила беспроводные наушники Vista с хорошим дизайном, автономной работой и улучшенной производительностью, которые явно оценят любители подобной техники. Стоимость Jaybird Vista составляет 180 долларов.

Беспроводные наушники AfterShokz передают звук в ухо через скулы. Преимуществом этого устройства является то, что благодаря ее конструкции можно слышать все происходящее вокруг, а также слышать музыку или разговаривать по телефону помощью беспроводных наушников. В 2019 году на рынке появились наушники Aeropex - «самые высококачественные и легкие» на сегодняшний день. Их цена - 160 долларов.

Подойдут для бега и наушники Beats Powerbeats Pro. Главным минусом устройства является их громоздкость, но это единственное, что может расстроить клиента. Высокое качество звука, большое время автономной работы, дизайн: все это говорит в пользу Powerbeats Pro.

Apple Airpods отлично подойдут для бегунов благодаря своей компактности и открытому дизайну, позволяющему слышать шум на улице. Единственным недостатком можно назвать то, что они наушники следует плотно прикреплять к уху во время пробежки. Помочь в этом могут ушные крючки, но эти аксессуары требуется снимать, когда бутоны приходится класть в зарядный футляр, что может вызывать неприятные ощущения.

Беспроводные наушники SoundSport Free очень удобны и обеспечивают хороший звук. Вместе с тем, и здесь не обошлось без недостатков: переносная сумка и само устройство немного габаритные, но при этом они хорошо работают и водонепроницаемы.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:42

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