Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой с рук покормила козу

На опубликованных кадрах запечатлен детский праздник, в котором участвовали Лиза и Гарри Галкины. Телеведущий Максим Галкин спросил у дочери, кормила ли она козу, на что наследница ответила, что она ее даже не укусила. Затем Лиза Галкина быстро скрылась в толпе, а на последних кадрах запечатлено, как дочь Пугачевой обнимается с братом, стоя в мыльном пузыре.В комментариях поклонники назвали ребенка Примадонны невероятно милой и забавной. Многие заметили, что на кадрах Лиза Галкина еще достаточно юная. Для участия в мероприятии наследница артистки выбрала белое платье, дополнив его туфлями в тон.