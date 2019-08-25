Названы самые выносливые автомобили за 50 000 рублей





На пятом месте располагается ВАЗ-2109. «Девятка» нередко не попадает в подобные рейтинги, хотя в плане простого обслуживания, доступности запчастей и ценника она заслуживает внимания. ВАЗ-2109 без сложностей ремонтируется, его двигатели вполне экономичны, а управление обрадует водителя хорошей четкостью.На четвертом месте расположился Ford Sierra. Эксперты считают его очень практичным автомобилем, среди особенностей которого наличие двухлитрового агрегата и заднего привода, которые позволяют любителям быстрой езды «покуралесить» на дороге.Третье место эксперты отдали Volkswagen Golf. Вторая модификация этого немецкого автомобиля ценой до 50 000 рублей стала культовой, удивляя людей выносливостью. Машина оснащена простой конструкцией, обеспечивающей отличную ремонтопригодность.«Серебро» этого рейтинга получил Nissan Almera. Японский седан позиционируют как сверхпрочный с надежными мотором и трансмиссией.Лидером в списке самых выносливых машин за 50 000 рублей оказался Chevrolet Lanos. Транспорт обладает надежными трансмиссией и двигателем, а также ходовой частью. На данное время это не самый продвинутый вид, но точно один из «свежайших».