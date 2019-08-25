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Кристина Орбакайте в Юрмале учит дочь Клавдию игре в гольф

Певица Кристина Орбакайте уже несколько лет увлекается гольфом, а также привлекла к этому занятию дочь Клавдию Земцову. Новые фотографии с недавнего дружеского турнира звезда опубликовала в Instagram.

На данный момент Кристина Орбакайте отдыхает в Юрмале, где посетила пятый ежегодный дружеский турнир по гольфу, куда отправилась с Аллой Духовой. В прошлом году артистка пришла на соревнование с дочерью, которая загорелась желанием освоить это занятие. Певица наняла своей наследнице частного инструктора, а в этом году Клавдия Земцова продолжила учиться. Недавно Орбакайте похвасталась, что дочь быстро набирается навыков и уже достигает успехов в этом спорте.

Как передает издание “7 Дней”, ранее Кристина Орбакайте сообщала о вспыльчивом характере своей дочери, из-за чего нередко возникают конфликты. За время, проведенное в Юрмале, семья успела побывать на празднике вместе с Аллой Пугачевой и ее детьми. Несмотря на жизнь на разных континентах, поскольку Клавдия Земцова переехала к отцу в Америку, фанаты заметили наличие крепкой дружбы между наследниками звезд.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:37

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