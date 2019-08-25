Кристина Орбакайте в Юрмале учит дочь Клавдию игре в гольф

На данный момент Кристина Орбакайте отдыхает в Юрмале, где посетила пятый ежегодный дружеский турнир по гольфу, куда отправилась с Аллой Духовой. В прошлом году артистка пришла на соревнование с дочерью, которая загорелась желанием освоить это занятие. Певица наняла своей наследнице частного инструктора, а в этом году Клавдия Земцова продолжила учиться. Недавно Орбакайте похвасталась, что дочь быстро набирается навыков и уже достигает успехов в этом спорте.Как передает издание “7 Дней”, ранее Кристина Орбакайте сообщала о вспыльчивом характере своей дочери, из-за чего нередко возникают конфликты. За время, проведенное в Юрмале, семья успела побывать на празднике вместе с Аллой Пугачевой и ее детьми. Несмотря на жизнь на разных континентах, поскольку Клавдия Земцова переехала к отцу в Америку, фанаты заметили наличие крепкой дружбы между наследниками звезд.