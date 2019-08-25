Супруга Игоря Крутого Ольга рассказала о совместной жизни с композитором

Игорь Крутой по-прежнему утверждает, что и спустя 25 лет после свадьбы он считает супругу Ольгу самой привлекательной женщиной. Ему иногда кажется, что он лишь недавно познакомился с ней. При этом за все время совместной жизни в их отношениях мало что изменилось. «Мы любим друг друга, как и тогда», - заявил он в интервью одному из изданий.Для спутницы композитора 25 лет под одной крышей с Игорем Крутым - вся ее сознательная жизнь, и их чувства давно уже испытаны временем. Как у любой пары, у Крутых имелись свои сложности, но их получилось преодолеть благодаря поддержке, уважению и доверию. Ольга Крутая уверена, что только от женщины зависит, какой окажется ее семья и быт, она же обязана проявлять заботу о муже и создавать уют.