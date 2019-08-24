Ирина Дубцова поделилась секретами борьбы с морщинами и отеком лица

Как передает Teleprogramma, Ирина Дубцова живет в гармонии с собой и не намерена жертвовать естественностью ради мнимых идеалов красоты. По словам звезды, ее часто подозревают в пластических операциях, но она сумела подобрать правильный уход для своего лица, что помогает поддерживать молодость. В частности, подходящая косметика и уходовые средства помогают звезде бороться с морщинами и отечностью. Дубцова посоветовала поклонникам попробовать ручной массаж лица, а также отметила, что пользуется инъекциями коктейля из препаратов в жировую прослойку кожи. После этой процедуры певица выглядит так, будто ее покусали пчелы, но в итоге из тканей уходит лишняя вода, а лицо подтягивается.Ирина Дубцова почти не пользуется косметикой дома. В повседневной жизни артистка отказалась от тонального крема и пудры, но прибегает к макияжу в связи с концертами.