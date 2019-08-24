Анна Михалкова рассказала, как мотивирует себя к похудению

Как отметила Анна Михалкова, она всегда напоминает себе по утрам, что нужно встать, натянуть кроссовки и заняться спортом. Артистка призналась, что мотивируется положительными комментариями от поклонников, которые пишут комплименты ее фигуре. Также звезда намекнула, что ест по вечерам макароны, но в шутку разрешила всем думать, что она питается лепестками роз. Фанаты заметили, что звезда сфотографировалась без макияжа и в ночной рубашке.Под опубликованной фотографией высказались многие коллеги Анны Михалковой, в частности, Гоша Куценко посоветовал спать, поскольку смена закончилась в 5 утра. Также под записью отметились Ирина Пегова и Наталья Подольская.