АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые опровергли связь между психическими проблемами у подростков и временем, проведенным со…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Вассерман рассказал о разбитых надеждах жителей Украины после провозглашения независимости

Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал празднование на Украине 28-летия независимости. По его мнению, выход государства из состава СССР в 1991 году привел лишь к народному разочарованию.
Вассерман рассказал о разбитых надеждах жителей Украины после провозглашения независимости

Как вспоминает публицист, 28 лет назад отреагировали позитивно на провозглашение независимости, к тому же, это воспринималось как разрыв контактов с компартией, которая за прежние годы ухудшила свою репутацию. По данным Nation News, ссылающихся на журналиста, в ноябре 1991 года он опубликовал материал, где призывал жителей Украины не ходить на референдум по выходу из Союза, предлагая также реорганизовать СССР по другому плану, не допустив при этом разруху в республиках объединения.

Вассерман выступал против независимости Украины, так как тогда благодаря знаниям политики и экономики мог спрогнозировать негативные последствия для этой страны. По данной теме тогда вышла статья журналиста, где он утверждал, что украинская экономика существует лишь благодаря членству в СССР, а при выходе из него только существенно ухудшится. Эксперт указал, что так оно и произошло, а граждане Украины разочаровались в независимости.

Украина каждый год отмечает 24 августа День независимости. На этот раз власти приняли решение не проводить военный парад, а ограничиться шествием в столице с участием президента, его сподвижников и простых людей.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Михалкова рассказала, как мотивирует себя к…
Вассерман рассказал о разбитых надеждах жителей Украины после провозглашения…
Венсан Кассель и Тина Кунаки отметили первую годовщину со дня…
LADA Vesta получила ограничители для…
Marvel выпустит сериал о женской версии…
Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь показала свою двухэтажную квартиру в…
На британском острове впервые за 65 млн лет зацвело…
Стася Милославская озвучила обязательные качества для ее…
Медики предупредили об опасности ощущения пульсации в…
Анастасия Заворотнюк опровергла слухи о смертельной…
Названы лучшие смартфоны с 6-дюймовым…
Дарья Мельникова кормит младшего сына грудью во время перерывов на…
Ученые рассказали о влиянии холода на хороший…
Дима Билан публично сделал комплимент ногам Яны…
Путин указал обеспечить досрочную пенсию работникам угольной…
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский увлеклись скандинавской…
Медики развенчали мифы о несуществующих болезнях, которыми родители запугивают…
Disney показала первый трейлер экранизации мультфильма «Леди и…
На аукционе продадут раритетный Mercedes-Benz W100 1966 с крышей из…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров довел Любовь Дробкову до нервного…
В Великобритании в психбольнице на фото попало…
Игорь Крутой поздравил дочь с днем рождения посредством видео поющих Филиппа Киркорова и…
Airbus представил проект инновационного «птичьего»…
Дочь Михаила Галустяна попросила родить ей…
В Калифорнии начали шить футболки из…
Фанаты активно обсуждают изменившуюся внешность Александра…
Опубликован снимок смартфона Moto E6 Plus с каплевидным…
Павел Воля запечатлел Ляйсан Утяшеву на отдыхе в…
В ночном ДТП в Благовещенске погибла молодая…
Звезда «Дома-2» Марина Тристановна слила в Сеть переписку с…
Меган Маркл посетит свадьбу бывшей подруги принца…
В России создан материал, позволяющий заряжать гаджеты от человеческого…
Анна Седокова рассказала о страхе перед премьерой дебютного…
Опубликован рендерный снимок нового автомобиля Audi…
«В 18 лет – с вещами на выход!»: Звезда «Дома-2» Алена Водонаева в шутливой форме поздравила сына с днем…
Алла Пугачева дала рекомендацию женщинам почтенного возраста "ловить кайф" от…
Песков: Владимир Путин недоволен отдельными моментами в угольной…
Тина Канделаки обвинила фанатов Кэти Перри в жалобах в…
В одном из приютов США поселился гигантский…
Певица Натали рассказала, как отбила у сына желание ругаться…
Просмотреть все новости