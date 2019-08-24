Вассерман рассказал о разбитых надеждах жителей Украины после провозглашения независимости
Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал празднование на Украине 28-летия независимости. По его мнению, выход государства из состава СССР в 1991 году привел лишь к народному разочарованию.
Как вспоминает публицист, 28 лет назад отреагировали позитивно на провозглашение независимости, к тому же, это воспринималось как разрыв контактов с компартией, которая за прежние годы ухудшила свою репутацию. По данным Nation News, ссылающихся на журналиста, в ноябре 1991 года он опубликовал материал, где призывал жителей Украины не ходить на референдум по выходу из Союза, предлагая также реорганизовать СССР по другому плану, не допустив при этом разруху в республиках объединения.
Вассерман выступал против независимости Украины, так как тогда благодаря знаниям политики и экономики мог спрогнозировать негативные последствия для этой страны. По данной теме тогда вышла статья журналиста, где он утверждал, что украинская экономика существует лишь благодаря членству в СССР, а при выходе из него только существенно ухудшится. Эксперт указал, что так оно и произошло, а граждане Украины разочаровались в независимости.
Украина каждый год отмечает 24 августа День независимости. На этот раз власти приняли решение не проводить военный парад, а ограничиться шествием в столице с участием президента, его сподвижников и простых людей.
Как вспоминает публицист, 28 лет назад отреагировали позитивно на провозглашение независимости, к тому же, это воспринималось как разрыв контактов с компартией, которая за прежние годы ухудшила свою репутацию. По данным Nation News, ссылающихся на журналиста, в ноябре 1991 года он опубликовал материал, где призывал жителей Украины не ходить на референдум по выходу из Союза, предлагая также реорганизовать СССР по другому плану, не допустив при этом разруху в республиках объединения.
Вассерман выступал против независимости Украины, так как тогда благодаря знаниям политики и экономики мог спрогнозировать негативные последствия для этой страны. По данной теме тогда вышла статья журналиста, где он утверждал, что украинская экономика существует лишь благодаря членству в СССР, а при выходе из него только существенно ухудшится. Эксперт указал, что так оно и произошло, а граждане Украины разочаровались в независимости.
Украина каждый год отмечает 24 августа День независимости. На этот раз власти приняли решение не проводить военный парад, а ограничиться шествием в столице с участием президента, его сподвижников и простых людей.
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:46