LADA Vesta получила ограничители для дверей





Прежде владельцы этих транспортных средств сообщили о дефектах в LADA Vesta. Конструкторы начали их исправлять, в частности, изменения коснулись дверей. На них в результате модернизации появились новые ограничители, предназначенные для закрывания и открывания без «эффекта калитки». Фиксаторы поспособствуют тому, чтобы двери больше не распахивались из-за порыва ветра, даже слабого.В России обновленная LADA Vesta будет представлена осенью этого года. Машина получит кожаный руль с опцией обогрева, цвет кузова «Лазурит», мультимедийную систему с поддержкой технологий Android Auto и AppCarPlay. Под капотом автомобиля «АвтоВАЗа» находится 1,6-литровый агрегат с силовой установкой в 113 лошадиных сил.