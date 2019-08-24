На британском острове впервые за 65 млн лет зацвело растение
На британском острове Уайт впервые зацвели растения саговника поникающего. На территории Старого Света они исчезли больше 65 миллионов лет назад, но распространены в Японии.
Обнаружили проростки представители ботанического сада Вентнора. Они утверждают, что образцы растения привезли на остров три десятка лет назад, но в то время все стремления специалистов вырастить саговниковые сошли на нет. Ботаники предположили, что возникновение шишек можно связать с глобальным потеплением. В саду растения смогли раскрыться вне теплиц.
Пока что ученые не могут назвать появление шишек на растениях естественной процедурой. Они не понимают, каким образом пыльца распространяется в Японии. Там ее могут переносить ветер или насекомые. На остров Уайт пыльцу саговника поникающего перенесли вручную. В связи с этим не стоит с уверенностью говорить, что без «ненастоящей» транспортировки на растениях могли появиться шишки с дальнейшим размножением. Ученых удивило поведение саговника. Они напомнили, что в РФ последние семь лет встречаются арлекины - божьи коровки, которые до этого можно было увидеть только в Азии.
Обнаружили проростки представители ботанического сада Вентнора. Они утверждают, что образцы растения привезли на остров три десятка лет назад, но в то время все стремления специалистов вырастить саговниковые сошли на нет. Ботаники предположили, что возникновение шишек можно связать с глобальным потеплением. В саду растения смогли раскрыться вне теплиц.
Пока что ученые не могут назвать появление шишек на растениях естественной процедурой. Они не понимают, каким образом пыльца распространяется в Японии. Там ее могут переносить ветер или насекомые. На остров Уайт пыльцу саговника поникающего перенесли вручную. В связи с этим не стоит с уверенностью говорить, что без «ненастоящей» транспортировки на растениях могли появиться шишки с дальнейшим размножением. Ученых удивило поведение саговника. Они напомнили, что в РФ последние семь лет встречаются арлекины - божьи коровки, которые до этого можно было увидеть только в Азии.
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:11