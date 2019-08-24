На британском острове впервые за 65 млн лет зацвело растение





Обнаружили проростки представители ботанического сада Вентнора. Они утверждают, что образцы растения привезли на остров три десятка лет назад, но в то время все стремления специалистов вырастить саговниковые сошли на нет. Ботаники предположили, что возникновение шишек можно связать с глобальным потеплением. В саду растения смогли раскрыться вне теплиц.Пока что ученые не могут назвать появление шишек на растениях естественной процедурой. Они не понимают, каким образом пыльца распространяется в Японии. Там ее могут переносить ветер или насекомые. На остров Уайт пыльцу саговника поникающего перенесли вручную. В связи с этим не стоит с уверенностью говорить, что без «ненастоящей» транспортировки на растениях могли появиться шишки с дальнейшим размножением. Ученых удивило поведение саговника. Они напомнили, что в РФ последние семь лет встречаются арлекины - божьи коровки, которые до этого можно было увидеть только в Азии.