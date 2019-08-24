Анастасия Заворотнюк опровергла слухи о смертельной болезни

На данный момент Анастасия Заворотнюк находится на отдыхе в Италии вместе с дочерью. Журналисты “КП” посредством телефонного разговора с актрисой выяснили, что она считает все слухи “бредом”. Звезда сериала “Моя прекрасная няня” чувствует себя хорошо. Артистка посоветовала публике не верить фейковым новостям, назвав их “грязными слухами”.Ранее в СМИ появилась информация о серьезном онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк, в связи с чем она якобы решила отменить ближайшие спектакли и внезапно перестала появляться на публике. Анфиса Чехова отметила, что на последней их встрече актриса выглядела привлекательно и ничто не указывало на болезнь.