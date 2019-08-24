Путин указал обеспечить досрочную пенсию работникам угольной промышленности
У работников угольной промышленности должна быть возможность выхода на досрочную пенсию. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.
Президент РФ считает важным фактор обеспечения пенсии досрочно людям, которые трудятся в угольной промышленности в России. Как пишет «Слово и дело», особенно данная правительственная мера обязана касаться буровых мастеров, мастеров буровой установки и машинистов электровозов. Иначе говоря, работников, вынужденных трудиться под землей.
Владимир Путин поручил федеральным властям обдумать и внести предложения по улучшению норм начисления пошлин на угольную добычу. Также глава государства указал Минэнерго наладить глубокою разработку угля и использовать его далее для выработки сжиженного газа и водорода.
Президент РФ считает важным фактор обеспечения пенсии досрочно людям, которые трудятся в угольной промышленности в России. Как пишет «Слово и дело», особенно данная правительственная мера обязана касаться буровых мастеров, мастеров буровой установки и машинистов электровозов. Иначе говоря, работников, вынужденных трудиться под землей.
Владимир Путин поручил федеральным властям обдумать и внести предложения по улучшению норм начисления пошлин на угольную добычу. Также глава государства указал Минэнерго наладить глубокою разработку угля и использовать его далее для выработки сжиженного газа и водорода.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:12