АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые опровергли связь между психическими проблемами у подростков и временем, проведенным со…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Названы лучшие смартфоны с 6-дюймовым дисплеем

Современные смартфоны оснащены большими дисплеями, которые позволяют пользователям в полной мере пользоваться всеми возможностями техники. В Сети появился перечень из лучших на данный момент гаджетов с 6-дюймовым дисплеем.
Названы лучшие смартфоны с 6-дюймовым дисплеем

На пятом месте расположился ZenFone 5 Lite ZC600KL. В РФ этот аппарат стоит 17 000 рублей, и за эти деньги пользователь получит смартфон с 8-ядерным чипом Snapdragon 630, NFC, 4 Гб оперативной и 64 Гб внедренной памяти с возможностью увеличения до 2 Тб. Тайваньское изобретение обладает двойной основной камерой 16+5 Мп и фронтальной 20+8 Мп.

На четвертом месте лучших смартфонов с 6-дюймовым экраном находится Xiaomi Mi 9 Se. В этой разработке имеются для нужд потребителей NFC, OC Android 9.0, аккумулятор на 3070 мАч, сканер отпечатков пальцев под экраном, 6 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти. Стоимость гаджета 20 000 рублей.

Третья позиция у iPhone X. Прежде безупречный лидер в сегменте «умных» телефонов теперь постепенно теряет позиции. В России его можно купить за 57 000 рублей. Отдав такие деньги, клиент получит аппарат с чипом Apple A11 Bionic, 3 Гб/64 Гб, операционной системой iOS 11 и основной камерой на 12 Мп.

На втором месте находится Samsung Galaxy S8. Особенности этого смартфона с 6-дюймовым дисплеем: процессор Exynos 8895, NFC, 4 Гб/64 Гб памяти. В магазине за такой аппарат просят 36 тысяч рублей.

Лидером оказался тоже Samsung, но Galaxy S10+. Функционирует смартфон на OC Android 9.0, обладает чипом Exynos 9810, сканер распознавания лиц, NFC, основными камерами на 12+16 Мп, фронтальной на 10 Мп, 6 Гб оперативной и 128/512 Гб собственной памяти. Цена модели чуть больше 45 000 рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Михалкова рассказала, как мотивирует себя к…
Вассерман рассказал о разбитых надеждах жителей Украины после провозглашения…
Венсан Кассель и Тина Кунаки отметили первую годовщину со дня…
LADA Vesta получила ограничители для…
Marvel выпустит сериал о женской версии…
Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь показала свою двухэтажную квартиру в…
На британском острове впервые за 65 млн лет зацвело…
Стася Милославская озвучила обязательные качества для ее…
Медики предупредили об опасности ощущения пульсации в…
Анастасия Заворотнюк опровергла слухи о смертельной…
Названы лучшие смартфоны с 6-дюймовым…
Дарья Мельникова кормит младшего сына грудью во время перерывов на…
Ученые рассказали о влиянии холода на хороший…
Дима Билан публично сделал комплимент ногам Яны…
Путин указал обеспечить досрочную пенсию работникам угольной…
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский увлеклись скандинавской…
Медики развенчали мифы о несуществующих болезнях, которыми родители запугивают…
Disney показала первый трейлер экранизации мультфильма «Леди и…
На аукционе продадут раритетный Mercedes-Benz W100 1966 с крышей из…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров довел Любовь Дробкову до нервного…
В Великобритании в психбольнице на фото попало…
Игорь Крутой поздравил дочь с днем рождения посредством видео поющих Филиппа Киркорова и…
Airbus представил проект инновационного «птичьего»…
Дочь Михаила Галустяна попросила родить ей…
В Калифорнии начали шить футболки из…
Фанаты активно обсуждают изменившуюся внешность Александра…
Опубликован снимок смартфона Moto E6 Plus с каплевидным…
Павел Воля запечатлел Ляйсан Утяшеву на отдыхе в…
В ночном ДТП в Благовещенске погибла молодая…
Звезда «Дома-2» Марина Тристановна слила в Сеть переписку с…
Меган Маркл посетит свадьбу бывшей подруги принца…
В России создан материал, позволяющий заряжать гаджеты от человеческого…
Анна Седокова рассказала о страхе перед премьерой дебютного…
Опубликован рендерный снимок нового автомобиля Audi…
«В 18 лет – с вещами на выход!»: Звезда «Дома-2» Алена Водонаева в шутливой форме поздравила сына с днем…
Алла Пугачева дала рекомендацию женщинам почтенного возраста "ловить кайф" от…
Песков: Владимир Путин недоволен отдельными моментами в угольной…
Тина Канделаки обвинила фанатов Кэти Перри в жалобах в…
В одном из приютов США поселился гигантский…
Певица Натали рассказала, как отбила у сына желание ругаться…
Просмотреть все новости