Названы лучшие смартфоны с 6-дюймовым дисплеем





На пятом месте расположился ZenFone 5 Lite ZC600KL. В РФ этот аппарат стоит 17 000 рублей, и за эти деньги пользователь получит смартфон с 8-ядерным чипом Snapdragon 630, NFC, 4 Гб оперативной и 64 Гб внедренной памяти с возможностью увеличения до 2 Тб. Тайваньское изобретение обладает двойной основной камерой 16+5 Мп и фронтальной 20+8 Мп.На четвертом месте лучших смартфонов с 6-дюймовым экраном находится Xiaomi Mi 9 Se. В этой разработке имеются для нужд потребителей NFC, OC Android 9.0, аккумулятор на 3070 мАч, сканер отпечатков пальцев под экраном, 6 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти. Стоимость гаджета 20 000 рублей.Третья позиция у iPhone X. Прежде безупречный лидер в сегменте «умных» телефонов теперь постепенно теряет позиции. В России его можно купить за 57 000 рублей. Отдав такие деньги, клиент получит аппарат с чипом Apple A11 Bionic, 3 Гб/64 Гб, операционной системой iOS 11 и основной камерой на 12 Мп.На втором месте находится Samsung Galaxy S8. Особенности этого смартфона с 6-дюймовым дисплеем: процессор Exynos 8895, NFC, 4 Гб/64 Гб памяти. В магазине за такой аппарат просят 36 тысяч рублей.Лидером оказался тоже Samsung, но Galaxy S10+. Функционирует смартфон на OC Android 9.0, обладает чипом Exynos 9810, сканер распознавания лиц, NFC, основными камерами на 12+16 Мп, фронтальной на 10 Мп, 6 Гб оперативной и 128/512 Гб собственной памяти. Цена модели чуть больше 45 000 рублей.