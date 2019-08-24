Дима Билан публично сделал комплимент ногам Яны Рудковской

Накануне на Медальной площади в Сочи в рамках фестиваля выступил Дима Билан, позвав на сцену Яну Рудковскую во время исполнения песни “Держи”. Продюсер зажигательно станцевала на глазах у публики вместе со своим подопечным. Рудковская выбрала для мероприятия сандалии и короткое платье, открывающее вид на стройные ноги. Как передает издание “Дни.ру”, Билан не понимает, почему в Сети критикуют фигуру знаменитости, акцентируя внимание на том, что у нее короткие ноги и дряблые колени. Сам артист назвал ноги продюсера классными и сексуальными. При этом Рудковская отметила в Instagram, что не планировала танцевать и согласилась, что это не для нее.Яна Рудковская часто демонстрирует в Instagram фигуру, выбирая дорогие наряды и подчеркивающие стройность ног. Хейтеры обвинили звезду в использовании фотошопа во время семейного отдыха на курорте Италии.