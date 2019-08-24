На аукционе продадут раритетный Mercedes-Benz W100 1966 с крышей из стекла
Раритетный автомобиль Mercedes-Benz W100 1966 собираются продать на аукционе. Приобрести машину коллекционеры смогут на торгах 20 сентября.
Эксклюзивный автомобиль, несмотря на возраст, находится в хорошем состоянии. Перед отправкой на аукцион Mercedes-Benz w100 1966 тщательно доработали сотрудники ателье Henry Chapron из Франции. Изначально немецкий автомобиль модернизировали по заказу бизнесмена Нубара Гюльбенкяна, но тот, получив машину, отказался пользоваться и заявил об отсутствии надобности содержать транспорт.
В процессе обновления конструкторы вмонтировали в легендарную модель стеклянную крышу. В салоне будущих пассажиров порадует натуральная кожа белого цвета. Первоначальная стоимость Mercedes-Benz W100 составит 300 000 евро.
Эксклюзивный автомобиль, несмотря на возраст, находится в хорошем состоянии. Перед отправкой на аукцион Mercedes-Benz w100 1966 тщательно доработали сотрудники ателье Henry Chapron из Франции. Изначально немецкий автомобиль модернизировали по заказу бизнесмена Нубара Гюльбенкяна, но тот, получив машину, отказался пользоваться и заявил об отсутствии надобности содержать транспорт.
В процессе обновления конструкторы вмонтировали в легендарную модель стеклянную крышу. В салоне будущих пассажиров порадует натуральная кожа белого цвета. Первоначальная стоимость Mercedes-Benz W100 составит 300 000 евро.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:49