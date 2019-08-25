В Сети появились фото нового Huawei Mate 30
В Сети появились фото нового Huawei Mate 30. Официальная презентация новинки запланирована на 19 сентября в Берлине.
В Сети обнародованы снимки нового телефона изнутри, показав, чем порадовала китайская компания пользователей в этот раз. Края в Huawei Mate 30 решили округлить и выделили большое пространство под датчики и фронтальную камеру. Настоящим шоком стало использование моноброви, оставив при этом рамку широкую рамку, ведь многие разработчики отказались от неё в пользу каплевидного выреза. Отмечается, что нижняя панель будет шире боковой, но уже верхней.
По традиции, гаджеты линейки Huawei Mate 30 обладают OLED-матрицой, чипсетом модели Kirin 990, мощными аккумуляторами и возможностью быстрой зарядки, а также EMUI 10 на базе Android Q.
В Сети обнародованы снимки нового телефона изнутри, показав, чем порадовала китайская компания пользователей в этот раз. Края в Huawei Mate 30 решили округлить и выделили большое пространство под датчики и фронтальную камеру. Настоящим шоком стало использование моноброви, оставив при этом рамку широкую рамку, ведь многие разработчики отказались от неё в пользу каплевидного выреза. Отмечается, что нижняя панель будет шире боковой, но уже верхней.
По традиции, гаджеты линейки Huawei Mate 30 обладают OLED-матрицой, чипсетом модели Kirin 990, мощными аккумуляторами и возможностью быстрой зарядки, а также EMUI 10 на базе Android Q.
Технологии
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 06:00