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В Сети появились фото нового Huawei Mate 30

В Сети появились фото нового Huawei Mate 30. Официальная презентация новинки запланирована на 19 сентября в Берлине.

В Сети обнародованы снимки нового телефона изнутри, показав, чем порадовала китайская компания пользователей в этот раз. Края в Huawei Mate 30 решили округлить и выделили большое пространство под датчики и фронтальную камеру. Настоящим шоком стало использование моноброви, оставив при этом рамку широкую рамку, ведь многие разработчики отказались от неё в пользу каплевидного выреза. Отмечается, что нижняя панель будет шире боковой, но уже верхней.

По традиции, гаджеты линейки Huawei Mate 30 обладают OLED-матрицой, чипсетом модели Kirin 990, мощными аккумуляторами и возможностью быстрой зарядки, а также EMUI 10 на базе Android Q.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 06:00

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