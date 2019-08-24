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В Великобритании в психбольнице на фото попало приведение

В заброшенной психиатрической больнице Великобритании группой исследователей паранормальных явлений запечатлено привидение рядом в петлей. Об этом сообщает информационное агентство Daily Mail.

Исследователи уверены, что смогли запечатлеть настоящее привидение, что станет доказательством наличия загробной жизни. Кадр был сделан во время визита в заброшенную психиатрическую больницу в Северном Уэльсе. По словам экспертов, их путешествие по коридорам сопровождалось пугающим рычанием. На месте им не удалось увидеть ничего странного, но уже при просмотре кадров они заметили загадочную белую фигуру рядом с петлей.

Исследователи отметили, что изначально отправились в больницу из-за рассказов о бывшем пациенте, который ходил по коридорам и бросал в людей камни. Для поиска призраков они использовали приборы ночного видения и другое профессиональное оборудование.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:42

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