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Звезда «Дома-2» Марина Тристановна слила в Сеть переписку с экс-женихом

Одна из самых ярких телебабушек «Дома-2» Марина Тристановна обнародовала в Сеть переписку с бывшим возлюбленным. Оказывается, что родительница Таты Абрамсон решила доказать подписчикам, что экс-избранник все еще любит ее.
Звезда «Дома-2» Марина Тристановна слила в Сеть переписку с экс-женихом

Не секрет, что мать Таты Абрамсон Марина Тристановна в период нахождения в Периметре успела закрутить роман с предпринимателем из Воронежа Александром Ковалевским. Несколько месяцев телебабушка строила с мужчиной отношения на глазах у многомиллионной армии поклонников «Дома-2» и даже планировала выйти за него замуж.

Вот только в начале весны 2019 года Марина Тристановна рассталась с женихом. Правда, судя по всему, бывшие влюбленные по-прежнему не могут забыть друг друга, несмотря на то, что у бизнесмена уже даже появилась новая пассия. Известно, что с новой избранницей Александр познакомился с подачи Марины Владимировны Африкантовой, которая свела предпринимателя со своей приятельницей по имени Ольга.

Накануне Ковалевский вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявил, что в действительности никогда не любит Марину Тристановну. Это так разгневало телебабушку, что она решила предоставить пользователям Сети доказательства того, что бизнесмен врет.

В личном профиле Марина Тристановна обнародовала переписку с экс-женихом, в которой он признается ей в любви, а также заявляет, что она лучшее, что было в его жизни.

«Мало, недолго, но самое дорогое», - пишет Александр в сообщениях.

К слову, фолловеры отреагировали на переписку весьма неоднозначно.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:28

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