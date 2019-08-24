Звезда «Дома-2» Марина Тристановна слила в Сеть переписку с экс-женихом

«Мало, недолго, но самое дорогое», - пишет Александр в сообщениях.

Не секрет, что мать Таты Абрамсон Марина Тристановна в период нахождения в Периметре успела закрутить роман с предпринимателем из Воронежа Александром Ковалевским. Несколько месяцев телебабушка строила с мужчиной отношения на глазах у многомиллионной армии поклонников «Дома-2» и даже планировала выйти за него замуж.Вот только в начале весны 2019 года Марина Тристановна рассталась с женихом. Правда, судя по всему, бывшие влюбленные по-прежнему не могут забыть друг друга, несмотря на то, что у бизнесмена уже даже появилась новая пассия. Известно, что с новой избранницей Александр познакомился с подачи Марины Владимировны Африкантовой, которая свела предпринимателя со своей приятельницей по имени Ольга.Накануне Ковалевский вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявил, что в действительности никогда не любит Марину Тристановну. Это так разгневало телебабушку, что она решила предоставить пользователям Сети доказательства того, что бизнесмен врет.В личном профиле Марина Тристановна обнародовала переписку с экс-женихом, в которой он признается ей в любви, а также заявляет, что она лучшее, что было в его жизни.К слову, фолловеры отреагировали на переписку весьма неоднозначно.