В ночном ДТП в Благовещенске погибла молодая девушка





В ночное время на распутье улиц Кузнечной и Горького врезались друг в друга автомобили Toyota Prius и Toyota Vish. От удара оба транспортных средства разлетелись по сторонам, при этом у них раскрылись подушки безопасности. В результате дорожного происшествия погибла девушка-пассажир Vish, еще три человека из этой машины получили ранения. Управлявший Toyota Prius мужчина в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. На данный момент он задержан и находится в СИЗО. Полиция открыла уголовное дело по факту произошедшего, все обстоятельства аварии выясняются.Сейчас в Благовещенске обдумывают меры по снижению численности потерпевших и погибших людей в ходе аварий на местных дорогах. Повлиять на это может мера по уменьшению скорости во время езды.