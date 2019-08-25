Екатерина Вилкова опубликовала фото с детьми и мужем

В отличие от своих коллег по цеху, Екатерина Вилкова не боится выставлять фотографии детей на всеобщее обозрение, но публикации с мужем появляются реже, из-за несовпадения графиков съемок звездной пары. Познакомились они в далёком 2011 году на автозаправке. Супруги имеют двоих детей, 7-летнюю Павлу и 5-летнего Петра, в СМИ утверждают, что такие имена родители выбрали из-за того, что Любимов свято соблюдает традиции православия.Сейчас звёздное семейство нежится на одном из пляжей Черного моря, а сама актриса решила поделиться семейной фотографией с отдыха. «Дружная семейка», «У вас такие красивые дети», написали комментаторы.