Психолог рассказала, что отталкивает и притягивает в поцелуях





В ходе своего исследования психолог выявила, что примерно 90% опрошенных помнили обстоятельства своего первого поцелуя лучше, чем первый секс. Слияние губ партнёров считается маркером, определяющим новый этап отношений. В опросе поучаствовало 383 мужчины и 312 женщин, 18% из которых одиночки, около 12% испытывают симпатию к кому-то, почти 33% находятся на начальном этапе, а 37% состоят в гражданском или официальном браке. Результаты показали, что 35% поцелуев были под влиянием страсти, 23% - по любви и на предвкушение или удивление припадало около 33%. Что касается неудачного опыта, то у 25% отсутствовала искра, свыше 50% испытывали разочарование из-за большого количества слюны или неумения партнера целоваться, а около 10% опрошенных признались в принудительном опыте.Психологу Лючие О'Салливан удалось выяснить, что после первого поцелуя с новым человеком почти 45% испытывали потерю сексуального влечения к нему. Женщины обращали внимание на дыхание партнера, запах и давление с его стороны. Отмечается, что большинство участников опроса не расстроились бы, если бы им не разрешали целовать своего партнера в течение 3-х месяцев.