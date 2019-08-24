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Песков: Владимир Путин недоволен отдельными моментами в угольной промышленности

Владимиру Путину не понравилась работа системы оплаты труда и другие моменты, связанные с угольной промышленностью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: Владимир Путин недоволен отдельными моментами в угольной промышленности

По словам представителя Кремля, Путин остался недоволен ситуацией, с которой он ознакомился во время встречи с руководством угледобывающих предприятий и членами профсоюзов. Глава государства узнал о системе оплаты труда, когда рабочие получают разную зарплату, хотя выполняют одинаковый объем работ. Недоволен Владимир Путин и другими моментами в угледобывающей сфере, и он отразил все это в документе, направленном на улучшение промышленности.

В списке президент поручил вместе с ФСБ принять меры по развитию пунктов пропуска продукции в разных точках планеты, глубокой переработке угля в регионах, откорректировать нормы исчисления налога на добычу полезных ископаемых и заняться рассмотрением потенциала развития выработки из сырья водорода и сжиженных газов.

В 2018 году президент заявил о надобности выйти на новые рынки с последующим закреплением на них. Тогда Путин сообщил, что РФ ныне находится на третьей позиции в мире после Австралии и Индонезии по продаже угля.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:23

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