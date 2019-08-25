Врач назвала 5 неожиданных причин молочницы





Заболевание под названием кандидоз, которое также часто именуется молочницей, является одной из разновидностей грибковых инфекций. Дрожжеподобный грибок Candida albicans, который его провоцирует, является условно патогенным. Это значит, что Кандида является частью нормальной микрофлоры человеческого организма, однако его чрезмерное размножение вызывает молочницу.Как утверждает диетолог Лиза Ричардс, причиной появления слишком большого количества грибка может стать не только снижение иммунитета, но и неправильное питание. Врач считает, что избыток сахара в рационе может стать катализатором для Candida albicans и, как следствие, развития неприятного заболевания. Чтобы избежать подобного развития событий, специалист советует свести к минимуму употребление не только тортов и конфет, но и соусов, которые также содержат большое количество скрытого сахара.Кроме того, причиной молочницы может стать употребление антибиотиков, которые нарушают баланс микрофлоры в организме и дают возможность грибку беспрепятственно размножаться. Такой же эффект имеет стресс, однако в этом случае гормон кортизол подавляет работу пищеварительной и иммунной систем, что также приводит к молочнице.Ранее в стоматологии использовалась ртуть, которая входила в состав пломб, а воздействие этого металла на организм, как известно, чрезвычайно негативное. В перечень проблем, которые это создавало для здоровья пациентов, входил и кандидоз. Также вызвать заболевание могут и другие химические вещества, способные воздействовать на сбалансированные системы человеческого тела через воздух, воду или косметические средства.