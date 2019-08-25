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Анастасия Макеева снялась в бикини на Северном полюсе

Актриса Анастасия Макеева участвовала в фотосессии в купальнике, проходившей на Северном полюсе. О тематической поездке в Арктику знаменитость решила сообщить посредством публикации в сети Instagram.

Анастасия Макеева отправилась на Северный полюс на атомном ледоколе “50 лет Победы” по случаю 60-летнего юбилея атомного ледокольного флота. Нестандартное путешествие продлилось 10 дней, за которые артистка успела отпраздновать в плавании День Российского флага, а также устроить фотосессию в снегу. Актриса назвала себя первой женщиной, отважившейся сняться в купальнике в Арктике. Звезда отметила, что стала отчаянной, поскольку дважды прыгнула в воду при температуре -2 градуса. Макеева призналась, что пережила непередаваемые ощущения, когда прыгнула в толщу воды в 4,5 км.

Артистка выразила благодарность Росатомфлоту за приглашение в удивительный рейс. Поклонники высказали восхищение смелостью своего кумира в комментариях, высоко оценив фигуру Макеевой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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