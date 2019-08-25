Ученые развенчали главные мифы о собаках





Многие люди думают, что виляющий хвост признак дружелюбия и позитивного настроения пса, но это заблуждение. В действительности дело обстоит иначе: нужно учитывать скорость вращения. Например, быстрота указывает на радость, а незначительный темп - на страх. Для определенных животных молниеносность означает агрессию.Другой миф касается того, что собаки видят все вокруг в черном и белом цвете. Это неправильное мнение, хотя цветовая гамма у них заметно ограничена. Люди уверены еще и в том, что, протягивая руку псу, они продемонстрируют расположение, но это не так. Животное не понимает истинных мотивов рядом находящегося человека и может укусить его.Давно известное мнение, что влажный нос у собак свидетельствует о хорошем здоровье питомца, - неверное. В пользу нормального состояния четверолапого друга говорит сухая и теплая часть тела. Не стоит считать слюну этого животного антибактериальной. Ученые обнаружили сотни микробов в их полости рта, которые несут опасность людям.