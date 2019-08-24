Меган Маркл посетит свадьбу бывшей подруги принца Гарри
Меган Маркл с Принцем Гарри посетит свадьбу Крессиды Бонас. С моделью наследник британского престола встречался прежде.
Принц Гарри Виндзор был в отношениях с Бонас в 2012-2014 годах. Они познакомились благодаря содействию принцессы Евгении Йоркской, которая является подругой модели и актрисы. Пара в результате рассталась, но сохранила дружеские отношения. Экс-возлюбленная Гарри присутствовала на его свадьбе с Меган Маркл. Королевский эксперт Адам Хелликер уверен, что герцоги Сассекские обязательно посетят предстоящее мероприятие, хотя еще не получили приглашение.
Предполагается, что принц решил разойтись с Крессидой Бонас из-за ее нежелания превратиться в известную личность и жить по нормам правящей династии. Меган Маркл согласилась на это, но могла пожалеть, как считают британские СМИ.
Принц Гарри Виндзор был в отношениях с Бонас в 2012-2014 годах. Они познакомились благодаря содействию принцессы Евгении Йоркской, которая является подругой модели и актрисы. Пара в результате рассталась, но сохранила дружеские отношения. Экс-возлюбленная Гарри присутствовала на его свадьбе с Меган Маркл. Королевский эксперт Адам Хелликер уверен, что герцоги Сассекские обязательно посетят предстоящее мероприятие, хотя еще не получили приглашение.
Предполагается, что принц решил разойтись с Крессидой Бонас из-за ее нежелания превратиться в известную личность и жить по нормам правящей династии. Меган Маркл согласилась на это, но могла пожалеть, как считают британские СМИ.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:23