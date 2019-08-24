Меган Маркл посетит свадьбу бывшей подруги принца Гарри

Принц Гарри Виндзор был в отношениях с Бонас в 2012-2014 годах. Они познакомились благодаря содействию принцессы Евгении Йоркской, которая является подругой модели и актрисы. Пара в результате рассталась, но сохранила дружеские отношения. Экс-возлюбленная Гарри присутствовала на его свадьбе с Меган Маркл. Королевский эксперт Адам Хелликер уверен, что герцоги Сассекские обязательно посетят предстоящее мероприятие, хотя еще не получили приглашение.Предполагается, что принц решил разойтись с Крессидой Бонас из-за ее нежелания превратиться в известную личность и жить по нормам правящей династии. Меган Маркл согласилась на это, но могла пожалеть, как считают британские СМИ.