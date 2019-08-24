Исследователи из Германии изучили содержание загадочного древнеегипетского папируса





Античный раритет представляет собой очень хрупкий артефакт, который мог в любое мгновение рассыпаться, в связи с чем ученым пришлось изучать папирус с соблюдением осторожности. Представители Центра Гельмгольца применили для работы рентгеновскую флуоресценцию. Рукописцы Древнего Египта для нанесения цветных записей использовали древесный уголь, ртуть, свинец и другие элементы.Такое письмо не могло прослужить долго, так как солнечные лучи своим влиянием приводили к постепенному исчезновению символов со страниц папируса. Предполагается, что в повествовании рассказывается о древнем божестве, но ученые все еще продолжают изучать манускрипт.