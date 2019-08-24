Технология в MIUI автоматически подберет рингтон для входящего звонка





Описание новой системы имеется в коде бета-версии прошивки MIUI 9.8.20. Структура работы новинки пока еще не окончательно понята, но механизм будет ставить мелодии для входящих звонков от различных номеров. В основном это будет касаться только организаций, а не частных лиц. К примеру, если с пользователем захочет выйти на связь водитель такси - композиция будет одна, если поставщик пищи - другая. Предполагается, что такая инновация Xiaomi даст возможность быстрее понять, кто звонит абоненту.Опция доступа пока только в китайском сегменте, но не исключается ее появление и в Индии. В будущем данная технология MIUI может заработать и в других странах.