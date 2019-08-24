Стас Садальский поделился архивным снимком Николая Караченцова и Людмилы Поргиной из церкви

На опубликованном накануне снимке запечатлен Николай Караченцов вместе с супругой и батюшкой в церкви. Станислав Садальский таким образом напоминает публике об ушедших звездах российского шоу-бизнеса. Однако вместо привычной истории из жизни артист прикрепил к снимку стихотворение Булата Окуджавы, которое прозвучало в одном из спектаклей.В комментариях поклонники похвалили Садальского за его блог и почтение памяти известных личностей. Также публика вспомнила работы Караченцова, его талант, а также немалое внимание фолловеры уделили его жене, которая до последнего боролась за жизнь супруга.