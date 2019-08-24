В Перми таксист потерял сознание и погиб в ДТП





Согласно предварительной информации, мужчина ощутил себя плохо во время ночной работы. Он потерял сознание и попал в дорожную аварию, влетев на своем автомобиле в опору освещения на проезжей части.Медики пытались реанимировать таксиста, но их усилия оказались безуспешными. В салоне в момент ДТП находилась 20-летняя девушка, ее отвезли в травмпункт, где диагностировали повреждение грудной клетки. В соцсетях отметили, что мужчина вышел «таксовать» после основной смены, но негативно сказались напряжение и усталость после нелегкого дня. У него мог возникнуть сердечный приступ. Полиция выясняет подробности случая.Ранее в Перми пассажирский автобус, подъезжая к Гайве, влетел в стену из бетона. Тогда погибла одна женщина, еще 32 человека получили повреждения.