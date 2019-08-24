Жители Ливерпуля купили фальшивые авиабилеты и лишились возможности летать на самолетах
Супружеская пара из Великобритании приобрела дешевые авиабилеты в Instagram, но потерла возможность пользоваться услугами перевозчика, со страницы которого продавали тикеты. Они оказались жертвами аферистов.
Пара из Ливерпуля купила билеты на рейс авиакомпании easyjet на якобы ее странице Half Price в соцсети. Два билета из мерсисайдского города в Аликанте (Испания) обошлись мужу и жене в 200 фунтов. Пытаясь попасть в салон самолета, британцы встретились с сопротивлением проверяющих: их билеты оказались фальшивыми. После этого охрана потребовала покинуть аэропорт. В рамках наказания easyjet внесла потерпевших в черный список, запретив пользоваться услугами перевозчика.
Глава семейства отметил, что данный Instagram-аккаунт им посоветовал друг, с успехом приобретающий тикеты на поездки. Себя жители Ливерпуля считают жертвами, которые долгие годы летали с этой авиакомпанией, посчитавшей их злоумышленниками. Между тем, сейчас при участии easyjet проводят расследование этого дела.
Пара из Ливерпуля купила билеты на рейс авиакомпании easyjet на якобы ее странице Half Price в соцсети. Два билета из мерсисайдского города в Аликанте (Испания) обошлись мужу и жене в 200 фунтов. Пытаясь попасть в салон самолета, британцы встретились с сопротивлением проверяющих: их билеты оказались фальшивыми. После этого охрана потребовала покинуть аэропорт. В рамках наказания easyjet внесла потерпевших в черный список, запретив пользоваться услугами перевозчика.
Глава семейства отметил, что данный Instagram-аккаунт им посоветовал друг, с успехом приобретающий тикеты на поездки. Себя жители Ливерпуля считают жертвами, которые долгие годы летали с этой авиакомпанией, посчитавшей их злоумышленниками. Между тем, сейчас при участии easyjet проводят расследование этого дела.
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:27