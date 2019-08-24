Навка, Шнуров, Стриженова и другие звезды рассказали об увлечении рыбалкой

Татьяна Навка еще в начале июля сумела выловить из воды осетра суммарным весом 8 кг, однако в комментариях поклонники раскритиковали артистку за то, что она охотилась за рыбой, занесенной в Красную книгу. Другие вспомнили, что в Подмосковье имеются платные пруды, где предоставляется возможность осуществлять вылов рыбы. Телеведущая Екатерина Стриженова похвасталась уловом, который составили шесть карпов и сом. Звезда хоккея Евгений Малкин ездил на рыбалку в Подмосковье, где выловил карпа. Рыбу он планировал приготовить на Патриарших прудах. Актер Андрей Мерзликин вместе с сыном отправился на Камчатку.Сергей Безруков участвует в съемках, которые проходят в Музее-усадьбе Пушкина, а в перерывах часто рыбачит на местном озере. Сергей Шнуров сочинил стихи, посвященные рыбалке, а также показал улов.