В Нью-Йорке мужчину насмерть задавило лифтом
В Нью-Йорке произошло ЧП. В результате падения лифта погиб 30-летний мужчина.
Как выяснилось, молодой человек в компании некоторых других жильцов многоэтажки в американском мегаполисе спускался на первый этаж на лифте. Когда два человека вышли из кабины, конструкция неожиданно рухнула вниз.
Жителя Нью-Йорка зажало между стеной шахты и дверью лифта, от полученной травмы он погиб моментально. Вместе с ним в кабине еще находились три обитателя дома, они выбрались наружу благодаря помощи спасателей. Остальные жильцы рассказали, что конструкция и прежде работала с перебоями.
Как выяснилось, молодой человек в компании некоторых других жильцов многоэтажки в американском мегаполисе спускался на первый этаж на лифте. Когда два человека вышли из кабины, конструкция неожиданно рухнула вниз.
Жителя Нью-Йорка зажало между стеной шахты и дверью лифта, от полученной травмы он погиб моментально. Вместе с ним в кабине еще находились три обитателя дома, они выбрались наружу благодаря помощи спасателей. Остальные жильцы рассказали, что конструкция и прежде работала с перебоями.
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:23