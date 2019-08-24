В Нью-Йорке мужчину насмерть задавило лифтом





Как выяснилось, молодой человек в компании некоторых других жильцов многоэтажки в американском мегаполисе спускался на первый этаж на лифте. Когда два человека вышли из кабины, конструкция неожиданно рухнула вниз.Жителя Нью-Йорка зажало между стеной шахты и дверью лифта, от полученной травмы он погиб моментально. Вместе с ним в кабине еще находились три обитателя дома, они выбрались наружу благодаря помощи спасателей. Остальные жильцы рассказали, что конструкция и прежде работала с перебоями.