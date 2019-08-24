В Волгоградской области в ДТП погибли 3 человека, включая ребенка
В Волгоградской области при столкновении рейсового автобуса и легковой машины погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом рассказали в региональном отделении МВД.
По данным полиции, около четырех утра 24 августа Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший навстречу автобус, направлявшийся по маршруту Жирновск-Москва. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров «легковушки», включая 10-летнего мальчика. Еще два человека, находившиеся в салоне Hyundai, получили травмы. В их числе 12-летняя девочка, она находится в реанимации.
В автобусе в момент трагического столкновения находились 26 человек, из них никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка по факту смертельного инцидента.
Ранее при столкновении легковой машины и грузовика погибли три человека, среди них двое детей, госпитализировали еще двоих потерпевших. Транспортные средства врезались друг в друга на участке трассы Сызрань-Волгоград. Смертельные раны получили женщина-водитель «легковушки» Kia, 5-летний мальчик и 2-летняя девочка. Выяснилось, что взрослые не использовали ремни безопасности для перевозки малышей.
По данным полиции, около четырех утра 24 августа Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший навстречу автобус, направлявшийся по маршруту Жирновск-Москва. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров «легковушки», включая 10-летнего мальчика. Еще два человека, находившиеся в салоне Hyundai, получили травмы. В их числе 12-летняя девочка, она находится в реанимации.
В автобусе в момент трагического столкновения находились 26 человек, из них никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка по факту смертельного инцидента.
Ранее при столкновении легковой машины и грузовика погибли три человека, среди них двое детей, госпитализировали еще двоих потерпевших. Транспортные средства врезались друг в друга на участке трассы Сызрань-Волгоград. Смертельные раны получили женщина-водитель «легковушки» Kia, 5-летний мальчик и 2-летняя девочка. Выяснилось, что взрослые не использовали ремни безопасности для перевозки малышей.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:55